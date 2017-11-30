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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, emlakçılık yapan emekli 75 yaşındaki Korhan Bora, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

30 Kasım 2017 19:10

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, emlakçılık yapan emekli 75 yaşındaki Korhan Bora, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Salonda yaktığı mangaldan sızan gazdan zehirlendiği sanılan Bora\'nın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Bodrum Briç Kulübü üyesi Korhan Bora\'dan haber alamayan arkadaşları ve ev sahibi, bugün sabah saatlerinde evine gitti. Zile basmalarına karşın Bora kapıyı açmayınca, ev sahibi, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Gelen polisin çilingir yardımıyla girdiği evde Korhan Bora, salondaki koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yatığı kontrolde Bora\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Salonda yaktığı mangaldan sızan gazdan zehirlendiği sanılan Bora\'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Bora\'nın Bodrum Briç Kulübü\'nden arkadaşı Nurcan Acar, \"Korhan Bora, çok değerli saygın ve usta bir briç oyuncusuydu. Ani ölümü bizleri çok üzdü. Bu akşam arkadaşlarımız ile briç oynamak için sözleşmişlerdi. Nasıl böyle bir hata oldu bilemiyorum, ilk belirtiler salondaki yaktığı mangaldan zehirlendiği yönünde. Değerli arkadaşımızı, cumartesi günü Bodrum\'da toprağa vereceğiz\" dedi.

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