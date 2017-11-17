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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, 29 yaşındaki Hümmet Koç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

17 Kasım 2017 23:45

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, 29 yaşındaki Hümmet Koç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Altınkum Mahallesi\'nde meydana geldi. Hümmet Koç\'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren arkadaşları, Koç\'u yerde hareketsiz bulup, polis ve ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç\'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hümmet Koç\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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