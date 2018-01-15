Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, tek başına yaşayan Ulaş Aydemir (22) evinde ölü bulundu.

Biga ilçe merkezindeki bir cep telefonu mağazasında çalışan, bir süre önce ailesinin yanından İstiklal Caddesi\'nde tuttuğu evde tek başına yaşamaya başlayan Ulaş Aydemir\'den iki gündür haber alamayan arkadaşları, meraklanıp saat 17.00 sıralarında evine gitti. Arkadaşları, açan olmayınca, kapıyı kırarak içeri girdi. Ulaş\'ı yerde hareketsiz bir şekilde gören arkadaşları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ulaş Aydemir\'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Ulaş\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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