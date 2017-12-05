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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Orhan Karabulut (35), yalnız yaşadığı evinde, iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

05 Aralık 2017 21:47

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde Orhan Karabulut (35), yalnız yaşadığı evinde, iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Gemerek\'in Karagöl köyünde yalnız yaşayan Orhan Karabulut\'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Karabulut\'u yerde hareketsiz halde buldu. İlk incelemede, kömür sobasından sızan karbonmonoksit nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Orhan Karabulut\'un cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı.

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