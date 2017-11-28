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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yalnız yaşayan 4 çocuk annesi 75 yaşındaki Esma Palta, evinde ölü bulundu

28 Kasım 2017 17:41

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, yalnız yaşayan 4 çocuk annesi 75 yaşındaki Esma Palta, evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmiş olduğu üzerinde duruluyor.
Olay, öğle saatlerinde Kayaönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Esma Palta\'dan 3 günden bu yana  haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İnceleme sonrası otopsi için morga gönderilen kadının karbon monoksit gazından zehirlenmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

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