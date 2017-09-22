T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 44 yaşındaki Murat E

22 Eylül 2017 01:01

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde 44 yaşındaki Murat E., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Güzeller Mahallesi Bülbül Caddesi 902 Sokak\'taki bir apartmandaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Murat E\'nin çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı.
İlk incelemede vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Murat E’nin cesedi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKGEBZEKocaeli DHAKOCAELİ GebzeMuratGüzeller Mahallesi Bülbül CaddesiSokakMurat EninGebze Fatih Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24