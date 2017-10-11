Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-SİVAS\'ın Gölova İlçesi\'nde, 74 yaşındaki Dürdane Soylu evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gölova merkezindeki Alsancak Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Dürdane Soylu\'nun tek katlı müstakil evinde dün gece yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra eve giren ekipler, Soylu\'nun cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede kadının dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının evde yakılan katalitik sobanın yorganı tutuşturması sonucu çıktığı sanılıyor.

Çocuğu bulunmayan Dürdane Soylu\'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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