'Yalnız Sultan Erdoğan, kadın-erkek eşitliği hakkında bilimsel belge arıyor'

Alman Welt am Sonntag gazetesi “Feminizm öldürücü mü?” başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın erkek eşitliği hakkında yaptığı yorumlara dikkat çekti. Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın, erkek eşitliği hakkında bilimsel belge aradığını yazdı.

Welt am Sonntag gazetesi yaklaşık tam sayfa ayırdığı ikinci haberinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sultana benzetti. Levent Gündüz’ün DHA’daki haberine göre, ‘Yalnız Sultan Erdoğan’ başlığıyla çıkan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ve demokrasi için bir ümitti. Batı karşıtı tutumuyla izlediği politikayla Rusya Başbakanı Putin’e benzemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geriye gidiyor, eski tarihini yaşatmayı hedefliyor. Genç Müslümanlara büyüklük hastalığı olan megalomani aşılıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan 600 milyon Euro AK Saray projesine yatıracağına Filistinli Müslümanlara yardımcı olabilirdi. Filistin halkını düşünmeyen cumhurbaşkanı Erdoğan batıyla ilgilenmiyor. Hatta batının Türkiye ’yi eleştirmesini istiyor. Çünkü Erdoğan hiçbir zaman AB’yi istemedi, sıcak bakmadı. Batının bir parçası olmak istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayalinde modern hilafet devleti yatıyor. Demokrasi maskesi altında gizlenen Erdoğan İslam devleti kurmak istiyor. Karşı çıkan askerleri cezalandırdı, giderek batı karşıtı tutumuyla gerçek yüzünü gösterdi… Avrupa’da iki diktatör Putin ve Erdoğan kenarda kaldı. Boğazın padişahı Erdoğan kendine güce kaptırmış iç politikalarını saptırıp kendisini kahraman göstermeyi tercih ediyor. Ülkesini tehlikeye götüren Erdoğan’ın Osmanlı hayalleri gençleri batı düşmanlığı ve büyüklük hastalığına götürüyor.”

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm hesaplarının alt üst olduğunu elinde tuttuğu sepetin içindeki tüm yumurtaların kırıldığını şimdi ise kırılmış yumurtalarıyla bin odalı sarayında yalnız sultanı oynadığını yazdı. Artık geriye dönüş yok batıya ve İsrail’e karşı sesini yükselten Erdoğan yeniden Müslümanları kendine çekmeyi hedefliyor.