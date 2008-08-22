Yalnız bırakmadılar

Lig başlıyor, taraftarlar yeniden tribündeki yerlerini almaya başlıyor. Önce Beşiktaş kanadından geldi haber, Çarşı grubu mayıs ayında kendisini feshettiğini açıklamış ve artık Beşiktaş Çarşı’sız kalmıştı. Çarşı yeniden tribündeyiz açıklaması yaptı.



Ardından şehrin diğer yakasından, Kadıköy’den ayrılık haberi gelmişti. MTK Budapeşte maçında yaşanan olayların ardından Fenebrahçe yönetimiyle Genç Fenerbahçeliler arasında ipler gerilmişti. Burada da barış sağlandı, GFB de yeniden tribünde...



Çarşı feshedilmeye de karşı!



Yerde sulh gökte sulh



Hasret bitiyor, lig başlıyor



Çarşı gitti geldi



Günlerce, haftalarca bu karar tartışıldı, nedenleri masaya yatırıldı. Siyah beyaz renkleri temsil eden en önemli parça tribünde olmayacak olması camiada tedirginlik yaratıyordu. Futbolumuzun “başka türlü bir” rengi Çarşı’nın olmayacak olması başta Beşiktaşlılar olarak tüm futbolseverleri üzüyordu.



Çarşı grubu dün internet sitesi aracılığıyla fesih kararından vazgeçtiklerini, yeniden tribündeki yerlerini alacaklarını açıkladı. Ligin başlamasına sayılı günler kala alınan bu ikinci karar da en az ilki kadar soru işaretleriyle doluydu. Çarşı iki sezon arasını kamuoyu oluşturmak için mi kullanmıştı ve maçsız günlerde eksikliklerinin etkilerini mi ölçmek istiyorlardı sanıyoruz ilk akla gelen soru işaretiydi. Yine de grubun yeniden o bildik ‘karşı’ kültürü futbolumuza dahil edecek olmaları sevinç yarattı. Lig başlıyor ve çarşı tribünde yerini alıyor.





GFB yerini alacak



İkinci gelişme İstanbul’un diğer yakasından geldi. Genç Fenerbahçeliler grubuyla sarı lacivertli yönetim arasındaki buzlar da ligin başlamasına kısa bir süre kala kırıldı. MTK Budapeşte maçında yaşanan olayların ardından araya giren ‘kara kedi’ kovuldu ve Fenerbahçe cephesi de en önemli taraftar organizasyonlarından biri olan GFB ile barışı sağladı. Tribündeki önemli renklerinden biriyle barış sağlayan Sarı Kanaryalar da tıpkı Beşiktaş’ta olduğu gibi yeni sezona yalnız girmemiş olacak.