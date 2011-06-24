Yalnız annelere stüdyo daire

T24 - Hükümeti kurması beklenen AKP'nin programı da şekilleniyor. 4 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'nda açıklanacak planda çocukları ile yaşayan anneler için ‘stüdyo evler’ kurulması planlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; TBMM’den güvenoyu isteyecek hükümetin programı, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer, Ali Babacan ve Yalçın Akdoğan’ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanıyor. Programın 4 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu’nda okunması planlanıyor. Programda, “Kısa, öz, demokratik ve çoğulcu bir Anayasa” için çalışmaların destekleneceği vurgusu yapılırken, işsizliği düşürmeye yönelik önlemler de yer buldu.

Başbakan Erdoğan’ın onayına sunulacak olan ve bu hafta sonu parti kurmaylarının da katılacağı geniş katılımlı bir toplantıda son şeklini alacak olan Hükümet Programı taslağında dikkat çeken başlıklar şöyle:



ÜNİVERSİTELER ÖZERK OLACAK

* YÖK kalacak, görevi koordinasyonla sınırlı olacak; üniversiteler özerkleşecek.

* 2015’e kadar Kamu Güvenliği ve Acil Durum Haberleşmesi şebekesi kurulacak.

* Yargı sistemini hızlandırmak için istinaf mahkemeleri açılacak; yargıdaki teknik altyapı geliştirilecek.

* Gereksiz bürokrasiyi azaltma adımları sürecek.

* E-sistemler yaygınlaştırılacak. Kamu kurumları arası yazışmalar hızlandırılacak.

* Kara, hava, tren ve deniz ulaşım ağları geliştirilecek.

* Ombudsmanlık hayata geçirilecek.



İLK KEZ İSTİHDAMA TEŞVİK

* Meslek liselerinin sayısı düz liselerinin sayısını geçecek.

* İlk defa istihdam edilen kadın ve gençler için işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik primini 3 yıl süreyle devlet karşılayacak.

* Kadın girişimcilere yönelik vergi kolaylığı teşvik edilecek.

* Çalışabilir engelli istihdamı teşvik edilecek.

* Civar ülkelerle karşılıklı vize muafiyetleri artırılacak.

* Savunma sanayiinde yerli üretim ve ihracat artırılacak.



DUL ANNELERE DESTEK

* Aile bütünlüğünün korunması, güçlü ve mutlu aileler için “aileye aile içinde destek” verilerek her aileye ulaşılabilecek “Aile Sosyal Destek Programı” hayata geçirilecek.

* Çocukları ile yaşayan anneler için ‘stüdyo evler’ kurulacak.



İNTERNETSİZ KÖY KALMAYACAK

* Yolu asfaltsız şebeke suyu olmayan köy kalmayacak.

* Tüm köylere geniş bant internet erişimi sağlanacak.

* Her şehre dev şehir hastaneleri kurulacak.



HAVUZSUZ İL KALMAYACAK

* Obeziteyle mücadele ilköğretimde başlayacak.

* Yüzme havuzu olmayan il, spor salonu olmayan ilçe kalmayacak.



