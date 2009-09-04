Yalman: Lincoln'e 2 euro bile fazla!

Lincoln konusunda ağır eleştirilerde bulunan Yalman Lincoln için değil 14 milyon euro 2 euro bile fazla açıklamasında bulundu.



Radyospor'da programa katılan Alp Yalman, Brezilyalı futbolcu Lincoln'ü ağır dille eleştirirken, Galatasaray yönetimini de doğru transfer politikası nedeniyle övdü.



Galatasaray'ın bu sezon keyif veren futbol oynadığını anlatan Yalman, sarı-kırmızılı kulübün bu yıl çok başarılı bir transfer politikası izlediğini söyledi.



Alp Yalman, ''Galatasaray çok düzgün bir transfer politikası izledi. Takımın ihtiyaçlarını iyi tespit edip, doğru adamlar alındı. Tabii önemli olan eldeki malzemeyi iyi hale getirmekti, Frank Rijkaard da bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Galatasaray keyif veren futbol oynuyor'' ifadelerini kullandı.



Transferde harcanan paralara da değinen Yalman, ''Galatasaray'ın harcamalarına baktığımızda tek yorum yapılır; demek ki Galatasaray, parası var ki harcıyor. Asıl önemli olan transferlerde söz verilen paralar değil. Verilen sözlerin yerine getirmesi'' dedi.



Ligin favorisi Galatasaray



Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Frank Rijkaard'ın çok başarılı olduğunu kaydeden Yalman, ligin şampiyonluk için favorisi olarak da Galatasaray'ı gösterdi.



Yalman, ''Frank Rijkaard'ı çok takdir ediyorum. Ciddi ve disiplinli. İnşallah Galatasaray'da büyük işlere imza atacak. Galatasaray bu sezon ligin favorisi. Çok iyi bir takım kurdu ve keyif veren futbol oynuyor. Çok başarılı işler yapacak kadro ve anlayışa sahibiz'' diye konuştu.



Fenerbahçe cilve yaptı



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Arda Turan ısrarını ciddiye almadığını vurgulayan Yalman, bu girişimi, ''dengeleri bozmak'' olarak yorumladı.



Eski başkan Alp Yalman, şöyle devam etti:

''Galatasaray Arda'yı satmayarak ve kaptan yaparak çok doğru bir hamle yaptı. Aziz Yıldırım'ın Arda'yı transfer etmek gibi bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum, bu girişimi ciddiye almadım. Bana göre Fenerbahçe, Arda'yı transfer etmek istiyor havası yaratarak, cilve yaptı. Bana göre Aziz Yıldırım, transfer etmek değil, dengeleri bozma girişimi yaptı.''



Lincoln'e ağır eleştiri



Galatasaray'da bu sezon başında sözleşmesi feshedilen Lincoln konusuna da değinen Yalman, sarı-kırmızılı kulübün Brezilyalı futbolcu için harcadığı 14 milyon euro için ilginç bir değerlendirme yaptı.



Yalman, ''Lincoln için 14 milyon euro değil, 2 euro bile fazla. Avrupa'da hiçbir takım Galalatasaray gibi acemice davranmıyor. Lincoln'e 2 değil, 1 euro bile verilmez. Galatasaray, kendisine Lincoln için verilecek para neyse hemen satmalı, çünkü 1 euro bile verilmez diyorum. Formasını ıslatmayan, verdiği sözleri yerine getirmeyen bir profesyoneli benim aklım almıyor'' diyerek görüşlerini aktardı.