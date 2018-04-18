T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmedilmişti

18 Nisan 2018 00:07

İstanbul  Boğazı'ndan geçerken Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" gemisinin sahibinin avukatı, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini talep etti.

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi,  makine arızası nedeniyle en son İstanbul Kırmızısı filminin de çekildiği  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış,  yalıda büyük çapta hasara neden olmuştu. Olayın ardından yalının sahiplerinin başvurusu üzerine Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti. 

Bugün,  Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin sahibi Odyssey Navigation Co. Limited Şirketi'nin avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 50 milyon dolar tutarındaki ihtiyati haciz kararına yönelik itiraz dilekçesi sunduğunu belirterek, miktarın düşürülmesini talep ettiklerini ifade etti. 

Ülgener, "İstenen rakam Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda getirilen sorumluluk sınırlarından daha fazla. Mahkemeye, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesi talebiyle başvurduk. Henüz bir karar verilmiş değil." dedi. 


 

ETİKETLER

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısıgemihaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24