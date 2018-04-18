Yalıya çarpan geminin haczine itiraz

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" gemisinin sahibinin avukatı, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini talep etti.

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, makine arızası nedeniyle en son İstanbul Kırmızısı filminin de çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, yalıda büyük çapta hasara neden olmuştu. Olayın ardından yalının sahiplerinin başvurusu üzerine Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti.

Bugün, Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin sahibi Odyssey Navigation Co. Limited Şirketi'nin avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 50 milyon dolar tutarındaki ihtiyati haciz kararına yönelik itiraz dilekçesi sunduğunu belirterek, miktarın düşürülmesini talep ettiklerini ifade etti.

Ülgener, "İstenen rakam Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda getirilen sorumluluk sınırlarından daha fazla. Mahkemeye, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesi talebiyle başvurduk. Henüz bir karar verilmiş değil." dedi.





