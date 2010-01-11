Yalın ADSL'de fiyat sürprizi!

T24 - Sabit hattın kullanılması zorunluluğunun kaldırılarak yalın ADSL’e geçilmesinde bir adım daha atıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kamuoyu görüşüne açtığı Yalın ADSL’de, Türk Telekom erişimi kullanacak olan servis sağlayıcıdan her bir port için kota fark etmeksizin 21,8 TL bağlantı ücreti ve 19,3 TL Yalın ADSL erişim ücreti alacak. Kullanmadığı halde telefon faturası ödemek zorunda kalan tüketicilerin, bu kez de servis sağlayıcılarının ADSL fiyatlarını yüksek tutması ile karşı karşıya kalması bekleniyor.



BTK, “Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifine Eklenmek üzere Türk Telekom tarafından teklif edilen taslak Yalın ADSL Usul, Esas ve Ücretleri” kamuoyu görüşüne açtı. Mevcut durumda PSTN aboneliği olmayanlar için Yalın ADSL Erişimi süreci, müşteri hizmet alacağı servis sağlayıcıya başvurmasıyla başlayacak. Yalın ADSL Erişimi başvurusu kapsamındaki tüm hukuki sorumluluk Servis Sağlayıcıya ait olacak. Servis Sağlayıcı, xDSL Sistemi üzerinde Yalın ADSL Erişim ve ADSL Abonelik girişlerini yapacak. Yalın ADSL Erişim tesisinde Hizmet Seviye Taahhüdü’nde geçen süreler uygulanacak. Yalın ADSL Erişimi üzerinden abonelik tesis sürecine ait tamamlandı bilgisi Servis Sağlayıcıya xDSL Sistemi aracılığıyla iletilecek. Yalın ADSL Erişimi tesis süreci tamamlandıktan sonra toptan seviyede Yalın ADSL faturalama süreci başlayacak.



Yalın ADSL dönüşüm süreci



Mevcut durumda PSTN Aboneliği veya PSTN ve ADSL Aboneliği olanların PSTN-Yalın ADSL Erişimi dönüşüm süreci ise şöyle olacak. Abonenin PSTN veya ADSL Abonelikleri için üzerinde açık iş emri bulunması durumunda aynı devre üzerinde Yalın ADSL Erişimi söz konusu iş emirleri tamamlandıktan sonra talep edilebilecek. Abone hizmet aldığı veya alacağı servis sağlayıcıya başvuracak. Yalın ADSL erişimi başvurusu kapsamındaki tüm hukuki sorumluluk servis sağlayıcıya ait olacak. Servis Sağlayıcı, xDSL Sistemi üzerinde Yalın ADSL Erişim ve Pasif Abonelik girişlerini yapacak. Pasif Abonelik xDSL Sistemi üzerinde, Abone Türk Telekom’a 5 gün içerisinde başvurursa 16 gün, 5 gün içinde başvurmazsa 5 gün için tutulacak. Abone, PSTN iptali için 5 gün içerisinde Türk Telekom’a yazılı olarak başvuracak. Yalın ADSL erişim dönüşümünde ve Yalın ADSL dönüşümünde Hizmet Seviye Taahhüdü’nde geçen süreler uygulanacak. Yalın ADSL erişimi üzerinden abonelik tesis sürecine ait tamamlandı bilgisi servis sağlayıcıya xDSL Sistemi aracılığıyla iletilecek.



Yalın ADSL geçişte kesinti süresi en fazla 3 saat olacak





Yalın ADSL dönüşümü sırasında yaşanacak ADSL kesinti süresi en fazla 3 saat olacak. xDSL Sisteminin tesis süreci tamamlandı bilgisini gönderdiği andan itibaren ADSL Aylık Kullanım Ücreti ve Yalın ADSL Erişim Ücreti ile bir seferlik ücretler olan Devre Hazırlama Ücret ve ADSL Bağlantı Ücreti toptan seviyede Servis Sağlayıcıya faturalandırılacak. PSTN abonesi olmayanlar için Yalın ADSL Erişimi Devre Hazırlama Ücreti 30,83 TL ve ADSL Bağlantı Ücreti 21,80 TL, PSTN ve ADSL abonesi olanlar için Yalın ADSL Erişim Dönüşümü Ücreti 16,43 TL ve Yalın ADSL Dönüşümü Ücreti 6,02 TL, sadece PSTN abonesi olanlar için Yalın ADSL Erişim Dönüşümü Ücreti 16,43TL ve ADSL Bağlantı Ücreti 21,80 TL olacak.