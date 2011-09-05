Yalım Eralp: Türkiye İsrail'e yakayı baştan kaptırdı

T24- AKP milletvekili ve eski büyükelçi Volkan Bozkır’ın Palmer Komisyonu olarak bilinen BM Mavi Marmara Komisyonu üyesi Özdem Sanberk’e yönelik eleştirileri yeni bir tartışma başlattı. Twitter hesabı üzerinden “Raporun böyle çıkacağını anladığı anda Sanberk’in istifa etmesi ve mutluluk resminde yer almaması gerektiğini”söyleyen Bozkır’a yanıt yine eski bir Büyükelçi olan Yalım Eralp’ten geldi. Eralp, “Komisyonun çalışma protokolünde ‘Eğer taraflar arasında oydaşma olmazsa başkan ve başkan yardımcısının üzerinde uzlaştığı şekilde rapor yazılır' diyor. Yani Türkiye olarak siz bunu kabul ederek, baştan yakayı ele vermişsiniz” dedi.



AKP Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, BM (Birleşmiş Milletler) Mavi Marmara Komisyonu’nun Türkiyeli üyesi emekli Büyükelçi Özdem Sanberk’e eleştiriler yöneltti.



Taraf gazetesinin haberine göre, aynı zamanda eski bir Büyükelçi olan Bozkır sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden yazdığı mesajlarda “Sanberk rezerv koymak yerine Komisyon’daki görevinden ayrılsa, raporun bu şekilde çıkmasını engelleyebilirdi” dedi. Bozkır’ın Twitter’da yazdığı mesajlar şöyle :



“BM Palmer Komisyonu, tarafsız bir komisyon olamazdı. Türk ve İsrail temsilcisi vardı. Türk temsilci sonuçların neredeyse tümüne rezerv koydu.”



“Türk temsilci Emekli BE (Büyükelçi) Sanberk, rezervlerine rağmen bu şekilde çıkan raporun BMGS’ne (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) verilmesi sırasında mutluluk resminde yer almamalıydı."



"Emekli BE Sanberk rezerv koymak yerine Komisyon'daki görevinden ayrılsa, raporun bu şekilde çıkmasını engelleyebilirdi diye düşünüyorum"



"Türkiye'nin bundan sonra uluslararası platformlarda ve mahkemelerde, perde arkası oyunlara öncekinden daha dikkatli olması gerekirdi"



Bozkır’ın açıklamalarını bugün CNN Türk’te değerlendiren Emekli Büyükelçi Yalım Eralp ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Eralp görüşlerini şöyle dile getirdi:



“Türkiye’de belge okuma alışkanlığı pek yok. Komisyonun çalışma protokolünde ‘Eğer taraflar arasında oydaşma olmazsa başkan ve başkan yardımcısının üzerinde uzlaştığı şekilde rapor yazılır’ diyor. Yani Türkiye olarak siz bunu kabul ederek, baştan yakayı ele vermişsiniz. Dolayısıyla Özden Sanberk çekilse de rapor vardır. Diğer yandan Özdem beyin rapor açıklanmadan önce olumlu görüşleri ve beklentileri neye dayanarak söylediğini bilmiyorum.”

Palmer Komisyonu’nun yapısı

Palmer Komisyonu veya diğer adıyla Palmer Paneli, başkanlığa getirilen eski Yeni Zellanda Başbakanı Geoffry Palmer'ın adını taşıyor. Komisyon Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki girişimlerinin ardından kuruldu. BM Genel Sekreteri Ban Kee Moon'un talimatı üzerine 2 Ağustos 2010'da kurulan komisyon 10 Ağustos 2010'da çalışmalarına başladı. Komisyonda iki bağımsız üye, iki de taraf üye görev aldı. Palmer'ın yanı sıra komisyonda bağımsız üye olan diğer isim eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe idi. Emekli Büyükelçi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özdem Sanberk Türkiye'yi temsilen, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdürlük yapmış Joseph Ciechanover de (KİÇNOVER) İsrail'i temsilen komisyonda görev aldı.



Hukuki bağlayacılığı bulunmamakla birlikte komisyonun merakla beklenen rapor temmuz ayında tamamlandı, ancak açıklama üç kez ertelendi. Ancak açıklanması ertelenen rapor 1 Eylül'de New York Times gazetesine sızdı. Ertelemelerin nedeni rapordaki bazı ifadelerin değiştirilmesi, Türkiye'nin özür beklentisinin karşılanmasıydı. Türkiye ve İsrail tarafından sunulan belge ve raporları inceleyen komisyon, kapak dahil 105 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor "ÖZET", "GİRİŞ", Türkiye ve İsrail’in Ulusal Soruşturma Raporları’nın özetleri, olgu ve koşulların tespiti, gelecekte benzer olaylardan nasıl kaçınılacağına ilişkin tavsiyeler ve iki ekten oluşuyor.



Palmer Raporu’nda ne deniyor?



Raporun orijinal tam metni