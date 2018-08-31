Yalıkavakspor'dan Kocadon'a ziyaret

BODRUM, (DHA)



Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'ne yükselen Yalıkavak Spor Kulübü oyuncu ve yöneticileri ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'u makamında ziyaret etti.

Takımın Süper Lig\'e yükselmesinde Kocadon\'un büyük pay sahibi olduğunu belirten Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, \"Yeni sezon öncesi kendisine teşekkür ziyaretine geldik. Takımımız 2-4 Eylül tarihleri arasında Bolu\'da düzenlenecek olan Türkiye Kupası\'na katıldıktan sonra Süper Lig\'in ilk maçı için Bursa\'ya geçecek. İlk maçımızı 9 Eylül\'de Osmangazi Belediyespor\'la yapacağız. Yine en iyi şekilde Süper Lig\'de ilçemizi temsil edeceğiz\" dedi. Yalıkavak takımına başarılar dileyen Mehmet Kocadon\'a imzalı forma hediye edildi.

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