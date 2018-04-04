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Yalıkavak Koyu'nda deniz dibi temizliği

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışması, Yalıkavak Koyu'yla sürdü

04 Nisan 2018 20:46

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından, \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışması, Yalıkavak Koyu\'yla sürdü.
Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışması, Yalıkavak Koyu\'nda yapıldı. Yalıkavak Balıkçı Barınağı ve Yalıkavak İskelesi çevresinde yapılan çalışmalarda dalış ekibine gönüllü dalgıçlar Mehmet Tarık Tamer ile Rakip Can da eşlik etti. Yapılan çalışmayla toplanan atıklar, iki tekneye kıyıya çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımlarıyla taşınan atıklar, bir süre iskele yanında bulunan alanda, çevrenin korunması kapsamında farkındalık sağlamak amacıyla sergilendi. Çalışmalarda plastik, metal eşyalar, araç lastikleri ve cam şişe başta olmak üzere toplam 835 kilo atık toplandı. Sergilemenin ardından atıklar, ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık\'ta bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi.
Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıkavak\'ın ardından Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba\'da devam edecek. Çalışmalar Bodrum ilçe merkezinde sona erecek.

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