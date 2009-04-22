Yalıda 450 milyonluk kavga

Boğaz’a 64 metrelik cephesiyle ünlü Kıbrıslı Yalısı’nın da sahibi Üzümcü Ailesi, yaklaşık 450 milyon liralık miras kavgası nedeniyle mahkemelik oldu.



Hürriyet gazetesinde Ali Dağlar imzasıyla yayımlanan habere göre; Anne Ayten ve kızı Ülke Celile Üzümcü, sahte belgelerle mirasa konmak ve Kıbrıslı Yalısı’nı satarak ’kaçmaya hazırlanmakla’ suçladıkları oğul Ümran Güngör Üzümcü’ye üç ayrı dava açtı. Oğul Üzümcü’nün avukatı ise, müvekkilinin ABD’de olduğunu, miras sorunu bulunmadığını, yeni davalarda son sözün yargıda olduğunu söyledi.



İzka kablonun patronu sanayici İbrahim Üzümcü’nün yaklaşık 450 milyonluk mirası 19 yıl sonra mahkemelik oldu, eşi ve kızı ile oğlu arasında miras kavgası çıktı.



Kızı Ülkü Celile Üzümcü ile birlikte hareket eden anne Ayten Üzümcü, sahte belgelerle mirasa konmakla suçladığı oğlu Ümran Güngör Üzümcü’ye üç ayrı dava açtı. Anne-kız, terekenin ve Üzümcü’nün üzerindeki gayrimenkullerin tespiti, miras paylaşımı ve bir gayrimenkulün, sahte olduğu öne sürülen vekaletle satışının iptalini istiyor.



Davacılar, oğul Üzümcü’nün İstanbul Kandilli’deki ünlü Kıbrıslı Yalı’sının orta bölümünü (Mabeyin) satıp ABD’ye kaçacağını öne sürüyorlar. Yalı 64 metrelik cephesiyle Boğaz’ın en uzun yalısı olarak biliniyor.



İki dev yat da davalık



Cannes’daki 45 ve 100 metrelik yatların da peşine düşen anne-kız, miras ortaklıklarını evin tek oğlu sıfatıyla temsilen yürüten Üzümcü aylık ödemeleri kestiği için, zor duruma düştüklerini iddia ediyorlar. Oğul Üzümcü’nün avukatı Emin Canacankatan ise, müvekkilinin ABD’de olduğunu, miras sorunu bulunmadığını, yeni davalarda son sözün yargıda olduğunu söyledi.



’Yalıyı satıp kaçacak’



Anne-kız Ayten ve Ülkü Celile Üzümcü, ilk davayı iki ay önce Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtı. Davacılar, miras terekesinin tespit ve taksim edilmediğini, Fransız Alcatel firmasına satılan şirketin 130 milyon dolarlık bedeline oğul Üzümcü’nün el koyduğunu, sahte ve geçersiz belgelerle şirket hisseleri üzerinde oynandığını, sahte imzalar atıldığını öne sürüyorlar.



Davacıların avukatı da, ortak paralarla alınmış, Amerikan vatandaşı olan davalının ikametgáh olarak kullandığı Kandilli’deki Kıbrıslı Yalısı’nı 15 milyon dolara satışa çıkardığını öne sürerek, gayrimenkullerin satışının önlenmesi için acele tedbir kararı alınmasını, davalının yurtdışına çıkışına tedbir konulmasını istedi.



’UBS bizi de batırdı’



Anne-kız Üzümcüler, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtıkları bir davada tereke tespiti ve miras paylaşımı, Kadıköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki davada ise, Suadiye’deki bir gayrimenkulun sahte imzayla yapılan satışının iptalini istiyorlar.



Oğul Üzümcü’nün, mirasın paylaşılmasını isteyen anne ve kızkardeşe, "Dünya krizde, herkes gibi biz de battık. UBS bankası da battı, paralar da" dediği öne sürülüyor.



Boğaz’ın 200 yıllık mücevheri



Kandilli Kıbrıslı Yalısı’nın ilk sahibi İzzet Mehmet Paşa’ydı. 18. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen yalı, İzzet Paşa Ailesi’nden sonra Kıbrıslı Mehmet Paşa’ya geçti. 64 metrelik cephesiyle, "Boğaz’a en geniş cephesi olan yalı" unvanlı Kıbrıslı Yalısı, sofalarından başka, alt katta onbeş, üst katla altı olmak üzere toplam 21 odalı.



Ümran Güngör Üzümcü 2001 yılında boşandığı ikinci eşi Melahat Üzümcü ile evlendiği 1996’da yalının mabeyn (orta) bölümünü satın aldı. Yalı’nın diğer bölümlerinde Komili ailesi ile İzzet Mehmet Paşa’nın varisleri oturuyor.



İlaç verip imza attırdı



Tansiyon hastası olan ve sürekli gözyaşı döken anne Üzümcü, şu iddialarda bulunuyor:



"Geçen ay gelip beni aldı. ’Yalıya gidip dertleşelim, ana-oğul arasında böyle şey olmaz, anlaşalım’ dedi. 2 saat gezdirdi, helak düştüm. Su gibi birşey verdi. Bir kadını getirip, arabada kolumu sıkarak evraklar imzalattı. Sonra evime bıraktı. 24 saat baygın yatmışım. Hangi oğul anneye böyle davranır."



Davalık gayrimenkuller



Anne-kız Üzümcüler, toplamı 450 milyon lirayı bulduğu belirtilen ve üçe bölünmesini istedikleri gayrimenkulleri dava dilekçelerinde şöyle sıraladı:



Bebek’te bahçeli ev.



Kıbrıslı Yalısı.



ABD’nin Los Angeles kentinde, Palos Verdes’te malikáne.



Büyükada’da 2 bin 58 metrekare kayıkhaneli yalı.



Antikalar, tablolar, mücevherler.



1993-99’da Los Angeles’ta alınan arabalar: 2 klasik Bentley, 2 klasik Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Jeep.



Türkiye’de alınan arabalar: Jaguar, Jeep.



Kızları Selin ve Aslı’nın ismi verilen, Versace iç donanımlı ’My Celine Ashley’ adlı 45 metrelik yat.



Cannes Limanı’na kayıtlı 100 metrelik yat.



Marmaris Turunç’ta yazlık köşk.



