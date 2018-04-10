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Yalı sahiplerinden gemiye haciz kararı

Gemiye şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu

10 Nisan 2018 15:37

Beykoz’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarparak yıkan gemi için yalının malikleri haciz kararı aldırdı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, gemiye şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu. Geçen Cumartesi günü yaşanan olayın ardından, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuruda bulunuldu. Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı Vitaspirit gemisi ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

‘Tarihi eser niteliğini kaybetti’

Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi. Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi. Yalı sahipleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin “Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte” dedi. 

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