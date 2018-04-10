Yalı denize doğru kayıyor; çökmeden müdahale edilecek

İstanbul Boğazı’nda cumartesi günü Malta bayraklı, Vitaspirit adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı. Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi. Ayrıca yalının restoran tarafında bulunan taşıyıcı duvarlarında eğilmeler belirlendi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalı sahiplerine kayma ve yıkılmalara karşı önlem alınması için çalışma izin verdi.

Kazayı değerlendiren Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saim Oğuzülgen, “Kaza çok hafif atlatıldı. Şayet geminin karinesi yarılıp yakıtı denize aksaydı bugün İstanbul Boğazı’nda ciddi bir çevre kirliliğinden söz ediyor olacaktık” dedi. Kaza konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: “Geminin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. ‘Demir atsa tutardı’ gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi.”

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, yalıya çarpan Malta bandıralı ‘Vitaspirit’ yük gemisinin sahibi görünen Yunan şirketi ‘Vita Management’ şirketi kaza için üzüntüsünü dile getirdi. Açıklamada geminin ana makinesindeki sorun üzerine rotasından çıktığı belirtilirken yardımları için Türk makamlarına teşekkür edildi.