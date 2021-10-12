Yale Üniversitesi'nden bilim insanı: Salgında birinci fazın sonuna yeni yaklaşıyoruz; herkes aşı olsaydı bu savaş bitmişti

Yale Üniversitesi’nden Sosyal ve Doğa Bilimleri Profesörü Nicholas Christakis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinde “Henüz sona yaklaşmadık” öngörüsünde bulundu. Pandeminin üç fazdan oluşacağını değerlendiren Christakis, gelinen noktadan ilk fazın sonuna yaklaşıldığını belirtti.

Ekathimerini’de yer alan habere göre, pandeminin üç fazdan oluşacağını öngören Profesör Christakis, iyileşme sürecinin dünya genelinde ne kadar insanın virüse karşı aşılandığına ya da virüsü atlattığın bağlı gelişeceğini söyledi.

Covid-19’un yeni varyantlarla daha bulaşıcı bir hâle geldiğini söyleyen Christakis “Şu an güvende olabilmek için nüfusun yüzde 85 ya da 90’ının aşılı ya da virüs geçirmiş olması gerekiyor” dedi.

İkinci fazın, Koronavirüs’ün yıkıntılarını” “temizlemekle” ilgili olacağını öngören Christakis, Covid geçiren insanların kalplerinde, böbreklerinde ya da ciğerlerinde hasar kaldığını hatırlattı.

Christakis, “üçüncü fazı” ise pandemi sonrası dönem olarak belirterek 2024 sonrasına işaret etti.

Christakis “Eğer herkes aşı olsaydı şimdi bu savaşı bitirmiş olabilirdik” dedi.