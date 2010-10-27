-YALÇINTAŞ'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekib Avdagiç, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanması kararının canlarını acıttığını, içlerini yaktığını çünkü bu kararın gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, karara en kısa zamanda itiraz edileceğini ve en kısa zamanda düzeltileceğini ifade etti. Avdagiç, İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ve bazı İTO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İTO Merkez Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, İTO'nun 128 yıllık tarihi boyunca doğruluk ve dürüstlüğün simgesi olduğunu, Başkanlarının bu konuda en büyük örnekleri oluşturduğunu söyledi. Elbette hukuk ve adalete saygılı olduklarını dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti: ''Ama şunu da belirtmek zorundayım, bu karar canımızı acıtmış, içimizi yakmıştır çünkü bu karar, avukatlardan aldığımız bilgiye göre, kabul edilebilir değildir. Gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Niçin böyle konuşuyorum? Hiç kimse şunu gözden kaçırmasın, Murat Yalçıntaş bu iddialar ortaya çıktığında programını yarıda keserek Türk adaletinin çağrısına uyarak erken gelmiştir.'' Murat Yalçıntaş'ın programını yarıda kesmeseydi dünden itibaren Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) toplantısı için Hırvatistan'da olacağına işaret eden Avdagiç, Hırvatistan Başbakanı'nın da Yalçıntaş'ın katılamamasından dolayı bu toplantıya iştirak etmeyeceğini bildirdiğini anlattı. ''Sayın Başkanımız hukuka aykırı bir işlem yapmadığı için, Türk adaletine inandığı için gelmiştir'' diyen Avdagiç, Yalçıntaş'ın herhangi biri olmadığını, 350 bin üyeli, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu İTO'nun seçilmiş başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)Başkan Yardımcısı, ASCAME'nin Başkanı olduğunu ifade etti. -''İDTM İLE İLGİLİ KARARLAR İTO'DA DEĞİL İDTM YÖNETİM KURULUNDA ALINIYOR''- Yalçıntaş'ın İTO Başkanı olarak aynı zamanda İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili de olduğuna işaret eden Şekib Avdagiç, ''Bugün karşı karşıya kaldığı bu talihsiz olay da İDTM Başkan Vekili olarak yaşadığı bir olaydır. Dolayısıyla İDTM'nin ayrı bir hükmi şahsiyeti, İTO'nun da ayrı bir hükmi şahsiteyi bulunmaktadır. İDTM ile ilgili kararlar da İTO Yönetim Kurulu'nda değil, birçok kurum ve kuruluşun temsil edildiği İDTM Yönetim Kurulu'nda alınmaktadır'' diye konuştu. Avukatların kendilerine verdiği bilgiye göre, Yalçıntaş hakkında ''tutuklama ana şartları gerçekleşmemiş olmasına'' rağmen tutuklama kararının çıktığını söyledi. Şekib Avdagiç, ''Sayın Başkanımızın yukarıda açıklanan gerekçelerden tutuklanması, asla onun suçlu olduğunu göstermemektedir. Hiç kuşkusuz hukukun en temel ilkelerinden biri, kişi hakkında verilmiş kesin bir mahkeme kararı olmaksızın o kişinin masum olduğu gerçeğidir. Başkanımız hakkında verilen karar, kesin bir mahkumiyet kararı değil, delillerin toplanması gerekçe gösterilerek verilen tedbir niteliğinde bir tutuklama kararıdır'' diye konuştu. -''ÇOK KISA SÜREDE GÖREVİNİN BAŞINDA OLMALI''- Yalçıntaş'ın mevcut durumunun, İTO Yönetim Kurulu, Meclisi ve camiası tarafından yakından takip edildiğini belirten Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın başkanımız çok kısa bir süre içinde görevinin başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, İTO'nun başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, ASCAME'nin başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, İstanbul iş dünyasının başında olmalıdır. İş dünyası dört gözle bunu beklemektedir. Bu karara en kısa zamanda itiraz edilecektir. Bu karar, en kısa zamanda düzeltilecektir. Bilmenizi istiyoruz ki İTO olarak biz, hiç kimse ve hiçbir kurumun, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş üzerinden, başkanımız üzerinden bir hesaplaşma içine girmesine izin vermeyeceğiz. Murat Yalçıntaş, sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi bütün dünyada temsil eden en önemli aktörlerden biridir. Tek gayesi ülkesine ve milletine hizmet olan Murat Yalçıntaş'ın önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz inanıyoruz ki her gece iki gündüz arasındadır ve gün ışığı yakındır.''