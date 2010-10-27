Yalçıntaş'ın tutukluluğuna itiraz edilecek

T24- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekib Avdagiç, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanması kararını yorumladı. Dava ile ilgili aranan bir avukat da teslim oldu.









Yalçıntaş'ın tutuklanması kararının canlarını acıttığını, içlerini yaktığını çünkü bu kararın gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, karara en kısa zamanda itiraz edileceğini ve en kısa zamanda düzeltileceğini ifade etti.

Avdagiç, İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ve bazı İTO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İTO Merkez Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, İTO'nun 128 yıllık tarihi boyunca doğruluk ve dürüstlüğün simgesi olduğunu, Başkanlarının bu konuda en büyük örnekleri oluşturduğunu söyledi.





Elbette hukuk ve adalete saygılı olduklarını dile getiren Avdagiç "Ama şunu da belirtmek zorundayım, bu karar canımızı acıtmış, içimizi yakmıştır çünkü bu karar, avukatlardan aldığımız bilgiye göre, kabul edilebilir değildir. Gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Niçin böyle konuşuyorum? Hiç kimse şunu gözden kaçırmasın, Murat Yalçıntaş bu iddialar ortaya çıktığında programını yarıda keserek Türk adaletinin çağrısına uyarak erken gelmiştir" dedi.



Murat Yalçıntaş'ın programını yarıda kesmeseydi dünden itibaren Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) toplantısı için Hırvatistan'da olacağına işaret eden Avdagiç, Hırvatistan Başbakanı'nın da Yalçıntaş'ın katılamamasından dolayı bu toplantıya iştirak etmeyeceğini bildirdiğini anlattı:



"Sayın Başkanımız hukuka aykırı bir işlem yapmadığı için, Türk adaletine inandığı için gelmiştir" diyen Avdagiç, Yalçıntaş'ın herhangi biri olmadığını, 350 bin üyeli, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu İTO'nun seçilmiş başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Başkan Yardımcısı, ASCAME'nin Başkanı olduğunu ifade etti.



'İDTM ile ilgili kararlar İTO'da değil yönetim kurulunda alınıyor'



Yalçıntaş'ın İTO Başkanı olarak aynı zamanda İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili de olduğuna işaret eden Şekib Avdagiç, "Bugün karşı karşıya kaldığı bu talihsiz olay da İDTM Başkan Vekili olarak yaşadığı bir olaydır. Dolayısıyla İDTM'nin ayrı bir hükmi şahsiyeti, İTO'nun da ayrı bir hükmi şahsiteyi bulunmaktadır. İDTM ile ilgili kararlar da İTO Yönetim Kurulu'nda değil, birçok kurum ve kuruluşun temsil edildiği İDTM Yönetim Kurulu'nda alınmaktadır" diye konuştu.



Avukatların kendilerine verdiği bilgiye göre, Yalçıntaş hakkında "tutuklama ana şartları gerçekleşmemiş olmasına" rağmen tutuklama kararının çıktığını söyledi.





Şekib Avdagiç, "Sayın Başkanımızın yukarıda açıklanan gerekçelerden tutuklanması, asla onun suçlu olduğunu göstermemektedir. Hiç kuşkusuz hukukun en temel ilkelerinden biri, kişi hakkında verilmiş kesin bir mahkeme kararı olmaksızın o kişinin masum olduğu gerçeğidir. Başkanımız hakkında verilen karar, kesin bir mahkumiyet kararı değil, delillerin toplanması gerekçe gösterilerek verilen tedbir niteliğinde bir tutuklama kararıdır" diye konuştu.



'Çok kısa sürede görevinin başında olmalı'



Yalçıntaş'ın mevcut durumunun, İTO Yönetim Kurulu, Meclisi ve camiası tarafından yakından takip edildiğini belirten Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:







"Sayın başkanımız çok kısa bir süre içinde görevinin başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, İTO'nun başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, ASCAME'nin başında olmalıdır. Murat Yalçıntaş, İstanbul iş dünyasının başında olmalıdır. İş dünyası dört gözle bunu beklemektedir. Bu karara en kısa zamanda itiraz edilecektir. Bu karar, en kısa zamanda düzeltilecektir.



Bilmenizi istiyoruz ki İTO olarak biz, hiç kimse ve hiçbir kurumun, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş üzerinden, başkanımız üzerinden bir hesaplaşma içine girmesine izin vermeyeceğiz. Murat Yalçıntaş, sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi bütün dünyada temsil eden en önemli aktörlerden biridir. Tek gayesi ülkesine ve milletine hizmet olan Murat Yalçıntaş'ın önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz inanıyoruz ki her gece iki gündüz arasındadır ve gün ışığı yakındır.''

Rüşvet soruşturmasında bir avukat teslim oldu

CNR Fuarcılık ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili "rüşvet" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aranan bir avukat teslim oldu.



Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan avukat "A.P" gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmayla ilgili aralarında İstanbul'da bulunan ünlü bir eğlence mekanının sahibinin de yer aldığı 6 kişinin daha arandığını bildirdi.

Olayla ilgili, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz'ün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği 11 şüpheli Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme, aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'ın da bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar vermiş, 2 kişiyi ise serbest bırakmıştı.







