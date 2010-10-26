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YALÇINTAŞ'A TUTUKLAMA İSTEMİ ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 12:51

-YALÇINTAŞ'A TUTUKLAMA İSTEMİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi. Cumhuriyet Savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey tarafından sorgu işlemleri tamamlanan 14 kişiden aralarında Yalçıntaş'ın da bulunduğu 11'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Zanlılar, Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

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