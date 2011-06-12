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Ekonomi

YALÇINTAŞ: ''TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ MECLİSTE''   İSTANBUL (A.A)

12 Haziran 2011 23:32

-YALÇINTAŞ: ''TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ MECLİSTE''   İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, seçim sonuçları ile ilgili olarak, ''Meclisin yapısı, sivil anayasa oluşumunu hızlandıracak bir yapı. Türkiye'nin bütün renkleri meclise yansımıştır'' dedi. Yalçıntaş, seçim sonuçlarının Türk milleti için hayırlı olması dileğinde bulundu. Türk milletinin iradesinin sandığa net bir şekilde yansıdığını ifade eden Yalçıntaş, şunları söyledi: ''Bu sonuçları iş dünyası olarak şu açıdan ele alıyoruz. Ekonomik istikrar devam edecek. Bizim için sevindirici sonuç tek parti iktidarı gözüküyor. Sadece ekonomik istikrar için değil, ekonomideki yapısal sorunların düzeltilmesi açısından da önemli bir fırsat. Meclisin yapısı, sivil anayasa oluşumunu hızlandıracak bir yapı. Türkiye'nin bütün renkleri meclise yansımıştır. Ben bu sonuçların Türkiye'ye refah getirmesini diliyorum.''

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