-YALÇINTAŞ EMNİYETTE ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO)Başkanı Murat Yalçıntaş, ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. ABD'de bulunan İTO Başkanı Yalçıntaş, Almanya üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Yalçıntaş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yalçıntaş'ın operasyon kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.