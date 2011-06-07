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YALÇINTAŞ DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLECEK İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 14:34

-YALÇINTAŞ DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş'ın, kendisinden şantaj yoluyla 2 milyon lira istediği öne sürülen eski MİT Erzincan Şube Müdür Yardımcısı Kemal Akıncı'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına zorla getirilmesine karar verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İlyas Ardal, Şaban Ardal ve Kemal Akıncı ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Cem Çakır, Vedat Yılmaz ile mağdur Murat Yalçıntaş ise duruşmaya gelmedi.     Murat Yalçıntaş'ın avukatı Nur Sami Yıldırım, müvekkilinin şikayetinden vazgeçeceğini belirterek, ''Kendisi şu anda yurt dışında. Gelecek celse hazır edeceğiz. Mazeretli sayılsın'' dedi. Hakim Fatih Kapan, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmada hazır bulunmayan müşteki Murat Yalçıntaş'ın zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların ''şantaj'' suçlamasıyla 1 ile 3'er yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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