T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yalçınkaya'nın açıklaması CHP'nin tezleriyle aynı'

AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın açıklamalarını değerlendirdi.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın açıklamalarını değerlendirdi. Kılıç, ''Benzer açıklamaları CHP'den de dinliyoruz. CHP'nin öne sürdüğü tezlerden, bu açıklamaların farkı yok'' dedi.


'Yargı bağımsızlığı için iktidar müdahelesinden uzak sistem gerekli'


Kılıç, gazetecilerin, Yalçınkaya'nın, Anayasa değişikliği teklifine yönelik eleştirilerini hatırlatması üzerine, ''Benzer açıklamaları muhalefet partileri ve CHP'den de dinliyoruz. CHP'nin öne sürdüğü tezlerden, bu açıklamaların farkı yok. Bu açıklamalar ile CHP'nin eleştirileri arasında sıkı bir paralellik var'' dedi.


Suat Kılıç, şöyle konuştu:


''Bizim yaklaşımımız belli ve değişmedi. Teklifimiz, Anayasa'nın ilk 3 maddesine aykırı değil. Hukuku zorlayan yorumlardan kaçınılmalıdır, hukukçular, daha büyük bir özenle kaçınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik, sosyal bir devlettir. Değil bu değerleri tartışmak, tartışma konusu bile yapmak kimsenin aklından geçmez, hele AK Parti'nin aklından hiç geçmez. Teklif, sağlam bir demokrasi ve hukuk reformudur; Anayasanın başında belirtilen ilk 3 maddeye, Cumhuriyetin temel hedeflerine, kuvvetler ayrılığı ilkesine de paraleldir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24