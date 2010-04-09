'Yalçınkaya'nın açıklaması CHP'nin tezleriyle aynı'

T24 -

Kılıç, gazetecilerin, Yalçınkaya'nın, Anayasa değişikliği teklifine yönelik eleştirilerini hatırlatması üzerine, ''Benzer açıklamaları muhalefet partileri ve CHP'den de dinliyoruz. CHP'nin öne sürdüğü tezlerden, bu açıklamaların farkı yok. Bu açıklamalar ile CHP'nin eleştirileri arasında sıkı bir paralellik var'' dedi.Suat Kılıç, şöyle konuştu:''Bizim yaklaşımımız belli ve değişmedi. Teklifimiz, Anayasa'nın ilk 3 maddesine aykırı değil. Hukuku zorlayan yorumlardan kaçınılmalıdır, hukukçular, daha büyük bir özenle kaçınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik, sosyal bir devlettir. Değil bu değerleri tartışmak, tartışma konusu bile yapmak kimsenin aklından geçmez, hele AK Parti'nin aklından hiç geçmez. Teklif, sağlam bir demokrasi ve hukuk reformudur; Anayasanın başında belirtilen ilk 3 maddeye, Cumhuriyetin temel hedeflerine, kuvvetler ayrılığı ilkesine de paraleldir.''