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Yalçınkaya: Halkımız müsterih olsun

PKK şovuna dönen karşılama nedeniyle DTP’ye soruşturma açan Yalçınkaya, sağduyu çağrısı yaptı.

24 Ekim 2009 03:00

Habur’dan Diyarbakır’a kadar süren ve PKK şovuna dönen karşılama nedeniyle DTP’ye soruşturma açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, sağduyu çağrısı yaptı.

Yalçınkaya, “Halkımızda son yaşanan olaylar nedeniyle bir infial durumu var. Bir kutuplaşma olmasın. Halkımız müsterih olsun. Yasalar herkese ve bütün partilere eşit uygulanmaktadır” dedi.

Ek delil yok

DTP hakkında, Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesine aykırı bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldığını söyleyen Yalçınkaya, “Anayasa Mahkemesi’ndeki o dava ise müstakil görülüp bitirilecek. Ek delil sunulmayacak. Ek iddianame gönderilmeyecek. Önceki davanın delileri yeterli ve yerindedir” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Yalçınkaya, şöyle konuştu: “Başsavcılık, ikinci soruşturması kapsamında, Mahmur ve Kandil’den gelen 34 kişinin DTP tarafından Habur’da törenle ‘kahraman’ gibi karşılanması, DTP otobüsüne bindirilerek, davullu zurnalı konvoyla seyahatlerini ve ‘tek tip’ kıyafetlerini inceliyor. Binlerce kişi eşliğinde PKK bayrak, sloganları altındaki karşılamaya ilişkin fotoğraf ve görüntüler de DTP’nin sicil dosyasına konuldu.”

DTP davası aralıkta görülebilir

Üç raportör tarafından yazımı süren DTP’nin kapatılması davası raporunun, ay sonunda tamamlanacağı, aralık gibi mahkeme gündemine davanın gelebileceği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme’nin vereceği olası bir kapatma kararı, Hükümet’in demokratik açılım çabasını da etkileyebilecek.

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