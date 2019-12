Yalçın'ın sorgusundaki ilginç CHP iddiaları

CHP'li İnce'den iddialara yanıt: Yalan, iftira

26 Ocak 2011'de İklim Ayfer Kaleli ile Soner Yalçın arasındaki telefon görüşmesinde, CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin adı geçiyor. Kaleli'nin Muharrem İnce'nin gece kapısına içkili şekilde dayandığını iddia ettiği konuşma, tutanaklara şu şekilde yansıyor:İ.A.K: 'Aslında başka bir şey var asıl daha önemli olan asıl daha çok güvendikleri. Başka bi milletvekili ve daha onlar için önemli olan bir vekil olan kişi başka bir işle ilgili çok gizli bir toplantılarını Kılıçdaroğlu'nun çok gizli bir toplantısını gece 23.00'te evime gelip verdi bana. Yani bu iki günlük bi mevzu onun bir şekilde durdurulması lazım çünkü daha beter rahatsızlık veriyor partiye. Şu an ve kimsenin ruhu duymadığı gibi adamı ellerinin üstünde tutuyorlar o yüzden yani böyle çok lide...'S.Y: 'Milletvekili i dediğin mi'İ.A.K: He, o da gecenin 10'unda geliyor içkili evime kadar. Kapımın önüne tabii o Kılıçdaroğlu'nun gizli bilgilerini vermeye kalkıyor bana, hepsi de yalan dolanmış ama adamların en güvendiği adam kuyularını kazıyor.S.Y: 'Adı ne onun?'İ.A.K: 'İnce. O bi de Yalovalı ben de Yalovalıyım. Ben anama babama zarar verir o yüzden hani o duymamalı benim bunu söylediğimi asıl oydu önemli olan, yani duyarsa bana zarar verir o da öyle bi manyak, neler neler... Gizli yaptıkları bi toplantıyı geldi, döktü bana. Yani haber değeri var mı, yok, varsa da yapmayız manyak mıyız yani şu an. CHP yi yıkacak bi haber yapacağız. Tam seçim zamanı yani, AKP'nin ekmeğine kaymak sürer gibi'Savcı Zekeriya Öz'ün CHP ile ilgili bu konuşmaları sorduğu Soner Yalçın 'İklim Ayfer Kaleli Ankara'daki Oda TV'nin muhabiridir. CHP ile ilgili haberi aydınlatıyor. Hangi haber olduğunu hatırlamıyorum' yanıtını verdi.Soner Yalçın'a CHP ile ilgili sorulardan birisi de 17 Haziran 2009 günü X kişi yaptığı şu konuşma da soruldu:S.Y: 'Çok içe dönmüştünüz iyi oldu parti için'X: 'Parti için iyi olabilir beni ilgilendirmiyor benim ne işim var partiyle martiyle ya'S.Y: 'Ya bırak korkma şu telefon dinleniyor da şöyle konuşayım da böyle konuşayım birazcık dik durun be kardeşim ya bu nedir ya' 'Artık şu genel başkanlığını alma zamanı geldi bırak şu akademisyenliği falan tamam'X: 'Ben alırsam sen de geliyor musun yanıma'S.Y: 'Gelirim sen gel de geleyim, yeter ki sen de'Soner Yalçın bu konuşma ile ilgili 'Görüşme yaptığım kişi HurşitGüneş olabilir' yanıtını veriyor.Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Savcı Zekeriya Öz'ün 5 saatlik sorgusunda 73 soruya cevap verdi. Zekeriya Öz Soner Yalçın ile Barış Pehlivan arasında geçen telefon görüşmelerine yansıyan konuşmaları okuyarak hakim ve savcılar ile emniyet görevlilerinin iftar yemeğinde çekilen fotoğrafları sorudu. İşte tutanaklara giren telefon görüşmeleri ve Savcı Zekeriya Öz'ün yönelttiği sorular:Z.Ö: 'Telefon görüşmesinde geçen konuyla ilgili yapılan açık kaynak çalışmasında 07.10.2009 tarihinde odatv isimli internet sitesinde, 'VE ODATV MANŞET OLDU' başlıklı bir haber yayınlandığı anlaşılmıştır. Haberin içeriğine bakıldığında; 'bizim fotoğraflar' olarak bahsettiğiniz fotoğrafların 2008 yılının Eylül ayında İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılarla emniyet görevlilerinin katıldığı iftar yemeğinde çekilen fotoğraflar olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu fotoğrafların Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer almasını odatv isimli internet sitesinde haber yapmak istemenizin amacı nedir?'B.P: 'Bu tür yemekler rutin görülmekle birlikte dünyanın her yerinde haber değeri taşımaktadır. Haber metnimize baktığımızda savcılarımızı, hakimlerimizi ve kolluk kuvvetlerini hedef göstermediği anlaşılmaktadır.'Z.Ö: 'Bizim fotoğraflar olarak bahsettiğiniz ve ilk olarak odatv tarafından yayınlanan iftar yemeği fotoğraflarının yaklaşık 5 ay önce Mehmet Seyfi Oktay ve Tülay Bekar ve diğer örgüt üyelerinin elinde bulunmasını ne şekilde açıklıyorsunuz? Söz konusu fotoğraflar sizin elinize ne şekilde ulaşmıştır? Bu fotoğrafların haber yapılmasındaki süreci açıklayınız?'B.P.: 'CD bize posta yoluyla geldi, haber kaynağını hatırlamıyorum.'Savcı Zekeriye Öz, Barış Pehlivan'a 'Soner Yalçın'ın odatv isimli internet sitesiyle ilgili olarak 'PKK sitesini benzettiniz bu siteyi' şeklinde tepki göstermesinin nedeni nedir?' diye sordu. Barış Pehlivan ise 'Sitenin sahibi olan Soner Yalçın'ın sadece 3 konuda haber yapmamı eleştirdi, bunu farlı bir hale getirip, renklendirme yapmamı istedi.'Savcı Zekeriya Öz'ün Soner Yalçın'ın 'siz ve diğer odatv yazarlarına hitaben 'Ergenekon Silivri'ye gitmek hakkınız sizin ya.. demekle neyi kastetmektedir? Niçin bu şekilde konuşmaktadır?' sorusuna ise Pehlivan:'Aslında bize sürekli Ergenekon haberi yaptığımız için de böyle algılanabileceğini söyleyip espri yapmaktadır' yanıtını verdi.Savcı Zekeriya Öz Barış Pehlivan'a Barış Terkoğlu ile yaptığı telefon görüşmesindeB.P. 'Ya Barış bu Rafaelin sana söylediği belge WikiLeaks'te yok abi'B.T.:'Tel Aviv'den gitmiş abi'B.P. 'Yok abi en son 3 gün önce... Yani sızma olmuş Wikiliks'te Tel Aviv'e bakıyorum işin kaynağı neyse. Umarım abi ya tamam birşey olursa sen bi yani hani bi'B.T. 'Tamam ben devreye girerim' şeklindeki görüşmeyi de sordu. Zekeriya Öz, 'Görüşmede bahsettiğiniz Rafael isimli şahıs kimdir sorusuna Barış Pehlivan, 'Rafael Sadi İsrail'de yaşayan bir gazeteci ve yazardır. Rafael Sadi Türk medyası görmeden bir belgenin Türkçe çevirisini kendi sitesinde yayınlamıştır. Kendisi bu yazıyı sitesinde yazmış, bizi de sitemize girdik' yanıtını veriyor.