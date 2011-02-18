-YALÇIN'IN SAVCILIK SORGUSU SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 17.02.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın ile birlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Süleyman Pehlivan tarafından sorgulanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ''Ergenekon örgütüne üye olmak'' ve ''Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Editör Ayhan Bozkurt ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bu arada, Soner Yalçın'ın saat 20.00'de başlayan ve Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından yapılan sorgusunun halen devam ettiği öğrenildi.