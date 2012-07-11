Yalçındağ, Yandex Türkiye'nin Başkanı oldu

Mehmet Ali Yalçındağ, Yandex Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



Eylül 2011’de Türkiye'de faaliyete başladığından bu yana bir temsilcilik ofisi olarak çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Türkiye'de tüzel kişilik kazanmak üzere adımlar atan, Rusya’nın arama motoru Yandex, kote olduğu NASDAQ’a Mehmet Ali Yalçındağ’ın Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını duyurdu.

Duyuruda, Yalçındağ’ın Yandex Türkiye’nin stratejik gelişimini yöneteceği ve Yandex marka algısının gelişimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Mehmet Ali Yalçındağ’ın Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtilen yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex’in Kurucu ve CEO’su Arkady Volozh “Türk iş dünyasının tecrübeli ve başarılı isimlerinden, özellikle medya ve eğlence sektörünün gelişmesinde büyük katkıları bulunan Mehmet Ali Yalçındağ ile güçlerimizi birleştirmiş olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Bu işbirliğinin, Yandex’in Türkiye pazarı konusundaki bilgisinin artmasında ve dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler sunmamız konusunda önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, “Dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinin bir parçası olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Yandex.Türkiye ekibi, geçtiğimiz sene faaliyetlerine başladığından bu yana Türkiye’deki internet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik çok kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı başardı. Yandex’in Türkiye internet pazarına girmesiyle hareketlenen rekabet, özellikle kullanıcılar açısından çok faydalı oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

Yalçındağ, 1990 yılından bu yana Doğan Grubu bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik görevleri üstlendi. 1996 yılında grup bünyesindeki medya şirketlerini bir araya getiren Doğan Yayın Holding’in Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, 1999 itibariyle de Doğan Yayın Holding Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Grup bünyesindeki çalışmaları süresince, pek çok yabancı ortaklıklar, birleşmeler, yeni girişim ve yatırımlar konularında liderlik etmiş olan Yalçındağ, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.