Yalçın: Otomobilde matrah güncellemesi 276-320 bin TL arasındaki araçları etkileyecek; 50 bin TL indirim söz konusu

T24 Ekonomi Servisi

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi matrahı güncellemesi sonrasında fiyatların nasıl değişeceği konusunda T24’ün sorularını yanıtlayan veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İndirim bütün araçları kapsamıyor. C segmentinde fiyatı 270 bin TL ile 320 bin TL arasında değişen araçları kapsıyor. Fiyatı 320 bin TL olan bir aracın fiyatı yaklaşık 265-270 bin TL’ye inecek. Burada yüzde 16’lara varan bir indirim söz konusu” dedi. Yalçın örneğin Renault Megane 1.3 Joy Sedan’ın fiyatının 302 bin TL’den 250 bin seviyelerine geleceğini belirtti.

Yalçın, fiyatı daha düşük olan araç modellerinin ise matrah güncellemesinden etkilenmeyeceğini de kaydetti.

Bir gün önce araç alanların durumu…

Öte yandan Hüsamettin Yalçın, ÖTV’deki matrah güncellemesiyle ilgili ilginç bir noktaya dikkat çekerek, “Dün 0 kilometre araç alanlar ne olacak, onu da düşünmek lazım” dedi.

Yalçın, matrah güncellemesinin satışlarda Temmuz’da yaşanan düşüşten kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.