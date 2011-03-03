-YALÇIN KÜÇÜK'ÜN OFİSİNDE ALARM SİSTEMİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün evinde ve ofisinde güvenlik güçlerince ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında başlatılan aramalar sürüyor. Küçük'e ait Yüzüncü Yıl'daki Öncü Sitesi'nde bulunan evde ve ofiste sabahın erken saatlerinde aramalar başlatılmıştı. Yalçın Küçük'ün ofisine alarm sistemi nedeniyle giremeyen güvenlik güçlerinin çilingir yardımıyla alarm sistemini etkisiz hale getirdiği ve kapıyı açtığı, aramalara bu şekilde başlayabildiği öğrenildi. Ofiste ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında çeşitli belgelerin arandığı ve incelendiği bildirildi. Küçük'ün evindeki ve ofisindeki aramalar devam ediyor.