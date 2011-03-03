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YALÇIN KÜÇÜK VE NEDİM ŞENER'E GÖZALTI KARARI İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 13:08

-YALÇIN KÜÇÜK VE NEDİM ŞENER'E GÖZALTI KARARI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Prof. Dr. Yalçın Küçük, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi. ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün talebi üzerine, İstanbul nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, Prof. Dr. Yalçın Küçük, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiye ilişkin olarak arama ve gözaltı kararı verdiği belirtildi. Bu arada, Ahmet Şık'ın Kabataş Setüstü Hacı İzzet Paşa Sokağı'ndaki evindeki arama avukatlarının da katılımıyla sürüyor. Şık'ın çalıştığı özel bir üniversitedeki bürosunda da arama yapıldığı bildirildi.  Öte yandan, polislerin, Nedim Şener'in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Akın Yolu Sokak Oğuzhan Sitesi'ndeki evinde arama yapmaya başlamasının ardından bazı komşularının pencerelerine ve balkonlarına Türk bayrağı astığı görüldü.

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