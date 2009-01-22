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Yalçın Küçük tahliye edildi

Ergenekon’un 10. dalgası kapsamında gözaltına alınan Yalçın Küçük ve gazeteci Engin Aydın tahliye edildi.

22 Ocak 2009 02:00

Ergenekon’un 10. dalgası kapsamında gözaltına alınan Prof. Yalçın Küçük ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın tahliye edildi.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in yeğeni Yaşar Oğuz Şahin, Fatma Cengiz, Oğuz Bulut ve BCP Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın'ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliyesini içeren dilekçelerini inceledi.

Yalçın Küçük ile Engin Aydın'ın tahliyesine karar veren heyet, diğer 3 kişinin serbest bırakılması yönündeki istemi ise kabul etmedi.
 
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in tahliye talebi reddedildi

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