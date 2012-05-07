Yalçın Küçük: Herkes bize saldırıyor, güzel kızlar saldırmıyor!

''Ergenekon'' davasının bugünkü duruşmasında sanık Osman Yıldırım, Tuncay Özkan ve Yalçın Küçük’e saldırmaya çalıştı. Özkan, sırtına yumruk yediğini söylerken; Küçük “Bize herkes saldırıyor güzel kızlar saldırmıyor'' dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen “Ergenekon” davasının bugünkü duruşmasında öğleden sonraki bölümü başladığı sırada jandarma eşliğinde salona alınan tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, sanıklar gazeteci Tuncay Özkan ve yazar Yalçın Küçük’ün üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı.

Görevli jandarmalar tarafından engellenen Osman Yıldırım'ın, ağzı kapatılarak salondan çıkartılması üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Duruşmayı izleyen gazetecilere açıklama yapan sanık Tuncay Özkan, Osman Yıldırım'ın sırtına yumruk attığını söyledi.

Yıldırım’a dava açtığını hatırlatan Özkan, ''Bakırköy ve Silivri adliyelerinde görülen hakaret davalarından 4 ay ceza aldı. Daha önceki ifadelerinde arama listesinde benim adımı ölüm listesine koymuş. Ben de hakaretler yüzünden kendisine dava açmıştım. Bana vurmaya çalıştıktan sonra Yalçın Küçük'e de vurmaya çalıştı'' dedi.



‘Güzel kızlar bize saldırmıyor'



Yalçın Küçük de ''Herkes saldırıyor bize, güzel kızlar saldırmıyor'' ifadelerini kullandı.



Duruşmalardan men edildi



Olayın ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat süreyle ara verildi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Osman Yıldırım'ın daha önceki duruşmalarda da aynı şekilde davranışlarda bulunarak duruşma disiplini bozduğunu ifade ederek, ''Bu nedenle esas hakkındaki son savunması alınıncaya kadar duruşmalardan men edilmiştir'' dedi.