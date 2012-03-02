Yalçın Küçük: Ben kız oğlan kızım, ben tertemizim

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından Yalçın Küçük, ''Ben tertemizim bu davada. Beni bir şeye bulaştırmanız mümkün değil'' dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda görülen duruşmada savunması alınan Küçük, iddianamede yer alan hiçbir toplantıya gitmediğini belirterek, ''Nasıl örgüt lideriyim? Hiçbir toplantıda olmayan, hiçbir toplantıya katılmayan birini örgüt lideri yapacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız?'' diye konuştu.

Tutuksuz yargılanmasına rağmen tüm duruşmalara kendi isteğiyle katıldığını ifade eden Küçük,''Ben kız oğlan kızım, ben tertemizim bu davada. Beni bir şeye bulaştırmanız mümkün değil. Hiçbir toplantıya katılmadım. Beni çağırmamışlar'' dedi.

Türkiye gündeminin son 50 yılına yön verdiğini öne süren Küçük, ''Son 50 yılda ben olmasam bir tek tartışma çıkmaz, bir tek düşünce ortaya çıkmazdı. Ben Karamürsel sepeti miyim?'' diye konuştu.

Küçük, örgüt yöneticiliği suçlamasını kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, ''Hiç kimseyle konuşmam yok. Kimseyle konuşmam yokken mi beni mahkum edeceksiniz?'' dedi.

Savunmasında, kendi yazdıklarının da aralarında bulunduğu bazı kitaplardan alıntılar yapan Küçük, ''Bu mahkemeler hepimizi doğuştan suçlu kabul ediyor'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, ''Bu sözleri kabul etmek mümkün değil'' demesi üzerine Küçük, ''Bizde mahkemeye saygısızlık yoktur'' ifadesini kullandı.

Küçük, kendisinde ''yarış atı kompleksi'' olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

''Türk aydınlarının hepsini geçmek istiyorum. Namık Kemal'i, Evren Paşa'yı geçmek istiyorum. Çok hapse girdim çıktım ama henüz Nazım Hikmet kadar yatmadım. Kendime bu dava için güvenim sonsuz. Ben hapisten korkmam. Sanıldığı gibi savaşçı değilim. Bizim tutkumuz emekçi halka hizmet etmek. Kıbrıs Savaşı'na katılmasaydım bu şansı kaybedecektim. Bunun için gittim. ''

Kendisine, İşçi Partisi Genel Başkanı olan birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'i tanıyıp tanımadığının sorulduğunu anlatan Küçük, ''Doğu Perinçek'i tanırım. Beraber hapis yattık. Hapis arkadaşlığından daha güzel arkadaşlık olur mu? Kendisi çok terbiyeli biri'' diye konuştu.

Küçük, kendisini kötü hissettiğini belirterek, savunmasına ara verilmesini istedi.

Bunun üzerine Başkan Özese, sanık ve avukatların taleplerini görüşmek üzere duruşmaya ara verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart Pazartesi gününe erteledi.