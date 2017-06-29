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Spor

Yalçın Çetin, TRTSpor'dan ayrıldı

48 yaşındaki deneyimli spiker, TRT ekranlarında 1600'den fazla maçın spikerliğini yapmıştı

29 Haziran 2017 20:21

Spikerlik kariyerine 1992'de TRT'de başlayan Yalçın Çetin, TRTSpor'daki spikerlik görevine son verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çetin, kararın kendisine ait olduğunu belirterek, görevini TRT Radyo'da sürdüreceğini söyledi.  

Spikerlik hayatına 1992 yılında Türkiye Kupası'ndaki Çanakkale Dardanelspor - Ankaragücü maçı ile başlayan 48 yaşındaki deneyimli spiker, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"TRT Spor Servisinden iki hafta önce kendi arzum ve talebimle ayrıldım..Yeni görev yerim TRT Radyo haberleri.Hakkınızı helal edin..Hoşçakalın" 

TRT kariyerinde 1600'den fazla maçın sunumunu yapan Çetin, 2010'da bir süre TRT Spor Haber Müdürlüğü yaptıktan sonra spikerlik kariyerine devam etmişti.

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