Yalçın Bayer: AKP 'Aziz'i yenecek' aday buldu!

Yerel seçim öncesi merakla beklenen aday isimlerine ilişkin bir çok iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, 14 yıllık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 1 Ekim’de adaylığını yeniden açıklayacağı yönünde yorum yapıldığını belirterek, "Peki, AKP ne yapacak?" sorusunu yöneltti. Yalçın Bayer, AKP için kulislerde öne çıkan adayın, "26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş’ı Ticaret Odası ve Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlıklarından indiren eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener..." olduğunu öne sürdü.

Yazar, "AKP 'Aziz'i yenecek' aday buldu!" başlığıyla, Özgener’in adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın devreye girdiğini kaydederek şu noktalara değindi:

"İzmir, Türkiye’nin yükselen değeri. Bir ‘İzmir modeli’ gerçeği var. Herkes bu konuda hemfikir, AKP de...



CHP’de belirli bir grubun iddiasının aksine Aziz Kocaoğlu’nun, 1 Ekim’de adaylığını yeniden açıklayacağı yorumları daha öne çıkmaya başladı. Peki, AKP ne yapacak? Kocaoğlu’nun karşısına liberallerden, demokratlardan, ticaret erbabından oy alacak bir aday arayışında... Kulislerde bir isim öne çıkmaya başladı: 26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş’ı Ticaret Odası ve Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlıklarından indiren eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener... AKP, Erdoğan’ın söylediği gibi Özgener’le İzmir’i CEO mantığı ile yönetmek istiyor.



Kocaoğlu’nun durumuna göre vaziyet alacak AKP... Özgener’in adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın devreye girdiği ve kendisiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi."

Yazının tamamı için tıklayın