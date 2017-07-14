Yalçın Bayer: Ah be Okay Gönensin...

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bir dönem Cumhuriyet'te beraber çalıştığı gazeci Okay Gönensin'in ölümünün ardından kaleme aldığı yazısında "Odalarımız sırt sırtaydı; hazır kahve ve sigara tiryakisiydi. Ben bol dumanlı sigara içmesine çok kızardım. Ece, Yakup ve Çiçek Arif’in duvarlarının dili olsa. Neler neler yaşandı, konuşuldu oralarda. 1980’den sonra gazeteye açılan davalar ve mahkeme kuyruklarını da unutmuyoruz" ifadesini kullandı.

Yalçın Bayer'in "Ah be Okay Gönensin" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Meslektaşımız Okay Gönensin’i kaybettik; Cumhuriyet’te uzun yıllar birlikte çalıştık. Hasan Cemal yayın müdürü, Gönensin yazı işleri müdürü, bendeniz de haber müdürüydüm. İkisi Mülkiyeli idi.

Hasan ‘ağır abi’, Okay ‘yaşam adamı’ idi. Bu tarifin içlerini mesleki dürüstlük, ahlaklılık, ilkelilik anlamındaki sıfatlarla doldurabilirsiniz. Eleştirel anlamdaki tartışma ve çatışmalarımızı da belirtmeliyim...

Cumhuriyet’teki odalarımız sırt sırtaydı; hazır kahve ve sigara tiryakisiydi. Ben bol dumanlı sigara içmesine çok kızardım. Ece, Yakup ve Çiçek Arif’in duvarlarının dili olsa. Neler neler yaşandı, konuşuldu oralarda. 1980’den sonra gazeteye açılan davalar ve mahkeme kuyruklarını da unutmuyoruz...

Çalışırken en keyif aldıklarımızdan biri de ‘Arap Adnan’dı; o da yok artık aramızda. Rafi Portakal, Tuna Durmaz o günlerin yakın tanığı arkadaşlarımız.

Koca salonda arkadaşlarımız gözümün önüne geliyor; Mehmet Ataberk, Kerem Çalışkan, Orhan Erinç, Bülent Ön, Fikret Dağlıoğlu, Mehmet Yaşin, Mehmet Tezkan, Ali Acar, Nurgün Erdinç, Necdet Doğan, Ergun Balcı, Ahmet Korulsan, Füsun Özbilgen, Osman Ulagay, Meral Tamer, Şükran Soner, Reha Öz, Fikret İlkiz, Cengiz Turan, İsmet Berkan, Celal Başlangıç, Şenay Kalkan, Yurdagül Erkoca, Celal Üster, Aydın Emeç, Leyla Tavşanoğlu, Cengiz Çandar, İdris Akyüz, Mustafa Sağlamer, Yalçın Pekşen, Orhan Bursalı, Refik Durbaş, Abdülkadir Yücelman, Arif Kızılyalın...

Ayşe Sözeri (Cemal) benden önce ayrılarak Hürriyet’e gelmişti. Emine Uşaklıgil de patronumuzdu.

Cumhuriyet'i çok sevmiştim

Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Ali Sirmen, Sami Karaören üst katta; Uğur Mumcu, Mustafa Ekmekçi, Yalçın Doğan ve Ahmet Tan Ankara’da, Hikmet Çetinkaya da İzmir’de idiler.

(İsimlerin tamamını yazarsak, köşemiz yetmez.)

Oktay Kurtböke ve Hasan Cemal dönemlerinin başarılı gazetecileriydi bu isimlerin çoğu.

Hasan Cemal’in ‘Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim’ kitabını yazmasında Gönensin’in büyük rolü olduğunu düşünmüşümdür hep... Kitapta Cumhuriyet’ten ‘kopuş’ dönemi anlatılır.

Cemal ve Gönensin, İlhan Selçuk ekibiyle çatıştı, bunlar uzun uzun yazıldı ve anlatıldı.

İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Ali Sirmen, Celal Başlangıç ve ben istifa etmiştik.

Okay, benim istifa etmeme karşıydı, uzun süre künyeden ismimi çıkarmadı. Sonra Hürriyet kapısı açıldı bana.

Bir süre sonra Selçuk ve Mumcu başta olmak üzere istifacılar, gazeteye dönünce,Okay önce Sabah grubuna geçti. Sonra grubun çıkardığı Yeni Yüzyıl’ın genel yayın müdürlüğünü üstlendi. Hasan da önce Sabah’ta; sonra da Milliyet’te yazmaya başladı.

Okay aynı zamanda edebiyatçı, çevirmen, ekonomi ve dış politikayı da iyi bilen ‘çok yönlü uzman bir gazeteci’ydi.

Yazar Murat Bjeduğ, Gönensin’in duru Türkçesi ile son yazdığı ‘Bu da Geçer Ya Hû’ isimli kitabı okumanızı öneriyor.

Duyunca sosyal medyada ilk tepkim, “Ah be Okay, bize acı haberi, 07.00’de Yıldıray (Yakup) verdi. Evet kalp... Elim harflere gitmiyor, hepimizin başı sağolsun” oldu.

Okay’ın cenazesini bugün ikindi namazından sona Zincirlikuyu Camisi’den kaldırılarak Anadolu yakasındaki Nakkaştepe’de aile mezarlığında toprağa vereceğiz.