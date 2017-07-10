Yalçın Ayhan'ın yeni durağı belli oldu

Süper Lig'de son olarak 2014-15 sezonundan beri Başakşehir forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 35 yaşındaki deneyimli stoper Yalçın Ayhan'ın yeni adresi belli oldu. Kulübü tarafından serbest bırakılan oyuncu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Süper Lig'de 15 sezondur forma giyen deneyimli oyuncu, 1 yıl boyuınca kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Süper Lig'de geçirdiği 15 sezonda 12 takımın formasını 35 yaşındaki Yalçın Ayhan, Süper Lig'de forma giydiği 296 maçta 18 gol ve 10 asiste imza attı.