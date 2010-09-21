-YALÇIN AYHAN DAVASINI GERİ ÇEKTİ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Gaziantepsporlu futbolcu Yalçın Ayhan, daha önce oynadığı bir maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın kendisiyle ilgili sözleri sonrasında açtığı davayı geri çektiğini açıkladı. Yalçın Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Daha önce oynadığım kulübüm ile Galatasaray Kulübü arasında oynanan maç sonrası, Sayın Frank Rijkaard'ın açıklamaları ile ilişkili, kendisi aleyhine açmış olduğum manevi tazminat davasını, önceki yıllar formasını giydiğim ve emeğini gördüğüm Galatasaray Kulübü ve camiasına olan saygım nedeniyle geri çektiğimi, spor kamuoyuna bildiririm.''