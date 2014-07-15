Yalçın Ayhan Beşiktaş'ı mahkemeye veriyor

Beşiktaş'a transferi KAP'a bildirilmeden sonlanan Yalçın Ayhan'ın menajeri Haluk Canatar Doğan Haber Ajansı'na konuştu. İngiltere kampından bugün öğleden sonra ayrılmak zorunda kalan Ayhan'ın menajeri Canatar, yaşananları skandal olarak deperlendirdi.

"Bir ay önce TFF'ye göndrecilecek resmi sözleşmeyi Önder Özen ve Deniz Atalay imzaladı"

Haluk Canatar, Beşiktaş Transfer Komitesi eski Başkanı Deniz Atalay ve Sportif Direktör Önder Özen ile bir ay önce bir araya gelerek bu transferi görüştüklerini ve resmi imzayı atıklarını söyledi. Bu imzanın Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek resmi imza olduğunu, maddi ve manevi yükümlülükler içerdiğini açıklayan Haluk Canatar, UEFA, FIFA ve yerel mahkemeler nezdinde gerekli bütün davaları açacaklarını bildirdi.

Haluk Canatar, "Beşiktaş gibi bir kulübün bu tarz bir transfer kaosunu yaratmasına akıl sır ermiyor. Yalçın Ayhan'ın şerefini ve kişiliğini yerle bir edenlerle her türlü mahkemede hesaplaşacağız. 1 ay önce Deniz Atalay ve Önder Özen ile resmi sözleşme imzaladık. Sonra bekle dediler, beklemeye başladık. Almanya kampı olmadı, biz de dedik ki eğer bu işten vazgeçmeyi düşünüyorsanız söyleyin biz de sözleşmeyi fesh edip yolumuza bakalım. Önder Özen, Başkan Fikret Orman'ı aradı ve 'Yalçın kesinlikle bizim oyuncumuz. İngiltere kampına da katılacak' dedi. Hatta İngiltere vizesini dahi Beşiktaş aldı" dedi.

"Başkan Fikret Orman, taraftar tepkisinden dolayı vazgeçti"

Yalçın Ayhan'ın İngiltere'ye gelmesinden sonra yaşananları skandal olarak değerlendiren Haluk Canatar, başkanın taraftar tepkisinden dolayı bu transferden vazgeçtiğini dile getirdi.

Haluk Canatar son iki günde yaşananlar için, "Dün akşam Başkan Fikret Orman, Önder Özen'i aramış ve taraftarlar inanılmaz tepkili Yalçın transferinden vazgeçin demiş. Beşiktaş'ta yeni göreve gelen yöneticiler de bize yaptığınız sözleşme eski transfer komitesinin sözleşmesi, biz yeni transfer komitesiyiz bu yüzden bu sözleşmeyi tanımıyoruz diyorlar. Böyle bir şeyi hayatımda ilk defa yaşıyorum. Biz Yalçın'a zaten takım buluruz bu sorun değil ama bu çocuğun onuru, gururu, şerefi var. Yapılanlar büyük bir ayıp ve saygısızlık. Beşiktaş'ın yaptıkları bu kulübe yakışan davranışlar değil" şeklinde konuştu.