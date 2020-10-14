Yalçın Ayhan: Beşiktaş'a transfer olamayınca ağladım

Bir dönem Beşiktaş'la anlaşma noktasına gelen ancak kamptan geri gönderilen Yalçın Ayhan, yaşadıklarını anlattı.

Son olarak geçtiğimiz sezon giydiği Karagümrük forması giyen Yalçın Ayhan, 38 yaşında futbola nokta koydu.

Skorer'in sorularını cevaplayan Yalçın Ayhan Beşiktaş'a transfer sürecinde çok acı çektiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Biz anlaştık, ben kampa gittim. Ertesi gün bana, İstanbul'a dönmem gerektiği söylendi. Bizler futbolcuyuz ama insanız. İnsan kendine yapılmasını istemediği bir şeyi; ne olursa olsun karşı tarafa yapmaması lazım. Benim kişilere kırgınlığım olur, camialara olmaz. Kişiler her zaman gelip geçicidir. Camialar, kulüpler kalıcıdır. Benim o andaki kırgınlığım kişileriydi ve bitti. Beşiktaş'ta altyapıda oynama sebebiyle, A takım düzeyinde de Beşiktaş'a hizmet etmek için belirli fedakarlıklar yaptım. Maalesef nasip olmadı. İngiltere'den gelirken ciddi anlamda ağlamışımdır sinirden."