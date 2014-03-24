Yalçın Akdoğan'ın şikayetçi olduğu eniştesi için savcılık harekete geçti

Arzu Yıldız \ Ankara



AKP Milletvekili ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşatefendioğlu hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla Ekim ayında verdiği suç duyurusu dilekçesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Bilal Gündüz, soruşturmayı derinleştirdi. Akdoğan’ın şikâyet dilekçesinde, ablasının eşi olan Oktay Ferşat’ı “hiç tanımadığı” belirtilerek, durumdan gelen ihbar ve şikâyetler üzerine haberdar olduğunu ve iddiaları araştırmasını talep etmişti. Savcı Gündüz, tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bir yazı göndererek, Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşatefendioğlu hakkında yapılan ihbar, şikâyet, adli makamlara yansıyan tüm iddiaların toplarlanarak kendisine rapor halinde sunulmasını istedi.

Emniyete gönderilen talimat yazısında ayrıca, Ferşatefendioğlu hakkında şikâyetçi olan, şikâyetlerde ismi geçen tüm şahısların ve Ferşatefendioğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi. Öte yandan, yapılan soruşturmada, Ferşatefendioğlu’nun Konya’da görülen bir davada adının geçtiği tespit edildi. Savcı Gündüz, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına da bir yazı göndererek, söz konusu davanın iddianamesini talep etti. Savcılık, ayrıca soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına da bir talimat yazısı göndererek, Ferşatefendioğlu ile ilgili şikâyet ve soruşturma bulunup bulunmadığını sordu.

Akdoğan’ın şikâyeti ile soruşturma başlamıştı



Akdoğan’ın eniştesi hakkında, Akdoğan’ın avukatı tarafından 8 Ekim de verilen dilekçe üzerine başlatılmıştı. Dilekçede şu ifadelere yer verilmişti:

“Şüphelinin birçok vatandaşımızı ve şirketleri, müvekkil (Yalçın Akdoğan) ile akrabalığından bahsedip para karşılığında vaatlerde bulunarak kandırmakta ve dolandırmakta olduğu, müvekkile ve danışmanına gelen ihbar ve şikâyetler sonucu haberi olmuştur. İhbar ve şikâyet telefonlarından anlaşıldığı kadarıyla, şüpheli, müvekkil ile akraba olduğunu, onun adına hareket ettiğini ve müvekkilin konumunun herkesçe malum olduğunu, güçlü etkili işler yaptıklarını söyleyerek haksız kazanımlar elde ederek dolandırıcılık faaliyetinde bulunmaktadır. Müvekkilimin şüpheli ile akrabalık bağı olmasına rağmen kendisi ile hiçbir teması, görüşmesi, ilişkisi bulunmamakta olup, kendisini tanımamaktadır. Müvekkil kendine gelen ihbar telefonları neticesinde şüpheliden haberdar olmuştur.Bu nedenle şüpheliye ait adres ve diğer bilgiler bilinmemekte olup en kısa zamanda tespit edilerek savcılığa ulaştırılacaktır. İhbar ve şikâyet telefonları açanlar, şüphelinin aslında İstanbul’da ikamet ettiğini fakat sık sık Ankara’ya geldiğini, orada da bir ikametgâhının olduğunu, bu durumun bir vatandaş olarak kendilerini rahatsız ettiğini, gerek Akdoğan’ın gerekse insanların zarar görmemesi adına ihbar ve şikâyette bulunduklarını beyan etmişlerdir. Bu sebeple başsavcılığınıza başvuru zarureti doğmuştur”