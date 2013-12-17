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Akdoğan: Fenalığa fenalıkla mukabele kaybet kaybet sarmalına sürükler

Yalçın Akdoğan bügünkü yazısında yer alan sözleri 'yolsuzluk ve rüşvet operasyonu'nun ardından Twitter hesabından yayımlaması operasyona gönderme olarak yorumlandı

17 Aralık 2013 14:40

Başbakan'ın siyasi başdanışmanı olan AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, sabah saatlerinde yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından Twitter'dan paylaştığı mesajlar dikkat çekti. AKP ve Gülen cemaati arasındaki gerilimin uzantısı olarak yorumlanan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna start verilmesinin ardından Yalçın Akdoğan'ın Twitter mesajları dikkat çekti.

Akdoğan, Twitter'dan Gülen cemaati mensuplarının "Bediüzzaman" olarak andıkları ve öğretisinin takipçisi oldukları Said Nursi'nin sözlerini paylaştı. Akdoğan, "mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkumla değil belki kütufla ıslahına çalışır" diye yazdı. Akdoğan, bu sözün de "Bediüzzaman Said Nursi'ye ait olduğunu da "BSN" kısaltmasıyla belirtti. Akdoğan, ayrıca, "Fenalığa fenalıkla mukabele etmek, husumeti artırır, kin ve nefreti körükler, insanı hem azapta bırakır hem kaybet-kaybet sarmalına sürükler" diye yazdı.

Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

 

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