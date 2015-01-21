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Yalçın Akdoğan'dan 'Başbakanın odasını basan bakan' açıklaması

Yalçın Akdoğan, 'Bu kadar mesnetsiz, gerçekdışı, süfli bir yalan ancak habis bir anlayışın ürünü olabilir' dedi

21 Ocak 2015 16:12

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Başbakanın odasının bakan tarafından basıldığı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde hükümetin uyum ve huzurunu bozmaya çalışanlar Başbakanın odasını basan bakan gibi türlü yalanlar uyduruyorlar" dedi.

Akdoğan açıklamasında, "Bu kadar mesnetsiz, gerçekdışı, süfli bir yalan ancak habis bir anlayışın ürünü olabilir. Yalancılıkla haberciliği ve siyaseti karıştıranların bu seviyeye sukut etmesi, iftira ve fitneden medet umar hale gelmesi acınacak bir haldir" ifadesini kullandı.

 

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