Yalçın Akdoğan: Zırcahil bir yazar takımı var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakan Erdoğan hakkında haksız eleştirilerin olduğunu belirterek ,"Biraz ağır olacak ama burada zırcahil bir yazar takımı var. Yani tamamen cahilce hareket eden bir yazar takımı var. Bu konuda benim söylediklerim çok belli. Benim yazdıklarımı söylediklerimi okumamış, dinlememiş gazete başlıklarına bakıp yazı yazıyorlar. Burada mesele Başbakan'ımızın siyasi üslubuna değil. Siyasi varlığına tahammül edemeyen bir kesim var. Yol yap, köprü yap ama İmam Hatip yapma. Sayın Başbakan'ımızın bir karakteri var. Bu bilinmeyen bir karakter mi? bu karakter birilerinin işine gelmiyor. Dünyada bir takım güçler uluslararası güçler bu lider tipolojisinden rahatsızlık duyuyor" dedi.

'Halk liderine sahip çıkacak'

Haber Türk televizyonunda konuşan Akdoğan, Başbakan Erdoğan'a partinin ve halkın sahip çıkacağını söyledi. Akdoğan, "Halk liderine sahip çıkacak anlamında. Başbakan ile ilgili bir takım şeyler söyleniyor. 10 yıl önce de söyleniyordu. Korku üretilmeye çalışılıyordu. Gizli gündem, İslamcılık... Bir psikolojik hareket yapıldığını gördük. Bunlardan hiç biri tutmadı. 10 yıldan sonra Başbakanımız bu kadar icraat ortaya koymuşken bu kadar her konuda farklı politikalar ortaya koymuşken artık bunlar tutmaz. Bir takım eleştiriler elbette olabilir. Yanlış yapmayan liderler denebilir mi? Elbette denilemez. Burada mesele başbakanımızın siyasi üslubuna değil. Siyasi varlığına tahammül edemeyen bir kesim var. Yol yap köprü yap ama İmama Hatip yapma. Sayın Başbakanımızın bir karakteri var. Bu bilinmeyen bir karakter mi? Bu karakter birilerinin işine gelmiyor. Türkiye 10 yılda bir değişim geçirdiyse bu karakter sayesinde geçirdi. Klasik sağcı tipi bir lider olsaydı aşırı dengeci sürekli ezik alttan alan vesaire. Böyle bir lider bu dönüşümü yapabilir miydi? Bu dönüşümü bu lider tipi ve bu karakter yapmıştır. Bu da yeni bir şey değildir. Ak Parti bütün bu eleştirileri nazara aldığı için, doğru okuduğu için yüzde 34'ten yüzde 50'ye geldi. Bugün muhalefet toplumu doğru algılamayabilir. Ama iktidar toplumu mümkün olduğu kadar toplumu anlamaya çalışıyor empati yapıyor" diye konuştu.

'Dünya bu lider tipolojiisnden rahatsızlık duyuyor'

Akdoğan,"Dünyada bir takım güçler uluslararası güçler bu lider tipolojisinden rahatsızlık duyuyor. Başbakanımız hem batı ile işbirliği içerisinde hem batıyı sorguluyor" dedi. Seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçimden biz yüzde 50 oy aldık. Seçimden çıktık. Ne oldu? Diğer partiler dükkanı kapattılar bir dahaki seçime kadar. Belki bir yıl sonra toparlanırlar. Biz ertesi sabah toparlanıyoruz. Yani maçın hemen ardından o maçın analizini yapıyoruz. Yani yüzde 50 oy aldık. Yeter deyip gidip yatmıyoruz. Burada elbette hepimizin bir takım yanlışları olabilir. Eleştirilecek yönleri olabilir. Önemli olan bunların serbestçe, rahatça tartışılabilmesidir."

'Zırcahil yazar takımı'

Yazarları sert bir dille eleştiren Akdoğan, "Koca koca yazarlar işte Danışman böyle olursa Başbakan tabi anlamaz. Biraz ağır olacak ama burada 'zırcahil bir yazar takımı' var. Yani tamamen cahilce hareket eden bir yazar takımı var. Bu konuda benim söylediklerim çok belli. Benim yazdıklarımı, söylediklerimi okumamış, dinlememiş gazete başlıklarına bakıp yazı yazıyorlar" şeklinde konuştu. Akdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının yarın İstanbul'da yapılacağını da söyledi.