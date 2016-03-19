Yalçın Akdoğan: Sivilleri katletmek insanlığa savaş açmaktır

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyla ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı. Akdoğan, “Terör insanlık değerlerini öldürür, masum sivilleri katletmek, insanlığa savaş açmaktır. Terörün her türlüsünü lanetliyorum” dedi.

Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Terör insanlık değerlerini öldürür, masum sivilleri katletmek, insanlığa savaş açmaktır. Terörün her türlüsünü lanetliyorum.” diye yazdı.