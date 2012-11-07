Yalçın Akdoğan: Öcalan ile dialog niçin kesik tutuluyor ?

Gazetede Yasin Doğan imzası ile yer alan yazı özetle şöyle;

Cezaevlerindeki açlık grevleri biraz daha büyüyerek devam ediyor. Hükümet, talepler çerçevesinde gündeme gelen konuların kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu yönde bir kısım çalışmaların sürdüğünü söylüyor, insani duyarlılıkla eylemlerin sona erdirilmesi çağrısı yapıyor.

Başta BDP olmak üzere bazı çevreler ise eylemcilere değil hükümete çağrı yapmayı sürdürüyorlar.

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Peki daha gerçek olan tablo nedir?

Eğer mesele Öcalan'la görüşmenin başlaması ise, hükümetin çağrısına rağmen aile fertleri niçin İmralı'ya gönderilmiyor? Öcalan'la diyalog niçin kesik tutuluyor? Mehmet Öcalan hem Apo'nun kardeşi hem BDP parti meclisi üyesi… Dert Öcalan'la diyalog kapısının açılmasıysa bu neden engelleniyor?

Eğer dert, Öcalan'ın tekrar sürecin içine aktör olarak katılmasıysa, açlık grevleri buna olumlu mu, olumsuz mu etki yapar? Başbakan'ın 'müsteşarımı adaya gönderebilirim' sözünün ardından böyle bir eylemlilik başlatmak, Öcalan'a iyilik yapmak mıdır, yoksa muhtemel süreçleri sabote etmek midir?

Tahminim odur ki, Öcalan bu eylemden rahatsızdır ve bunu bilen örgüt ile uzantıları da aile fertlerinin görüşmesini engelleyerek bu eylemi bitirecek bir çağrının önünü kesmektedir.

Hem Öcalan devre dışı tutulmakta, hem de sürece müdahalesi engellenmektedir.

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Bu arada bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Geçenlerde yazdığım bir yazıda "Ölüm üzerinden hesap yapan sözümona önderlik soytarılarına laf söyleyemeyenler, dönüp hükümete laf söylemeyi demokrasi savunuculuğu zannediyorlar" şeklinde bir ifade kullandım. Başta Demirtaş olmak üzere BDP'liler, terör örgütü ve uzantıları 'Öcalan'a hakaret ediyor' diye yaygaraya başladılar, hızını alamayıp hakaret ve tehdit kampanyası başlattılar.

Oysa onlar da bu eylemi kimin başlattığını, ne yapılmak istendiğini ve bizim lafımızın nereye gittiğini gayet iyi biliyorlar. Eylemi başlatan 'önderlik soytarıları' ifademden Kandil'deki terör baronlarının murad edildiği çok açık. Nitekim Duran Kalkan kimi kastettiğimi hemen anlayıp, "bize önderlik soytarıları diyor, direnişi ve direnişçileri böyle sıfatlandırıyor" şeklinde meseleyi sahiplendi.